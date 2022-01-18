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Peki şimdi ne olacak? Wimbledon ve Novak Djokovic...

Corona virüsü aşısı olmayı reddettiği için Avustralya vizesi iptal edilen ve ülkesine gönderilen ünlü tensiçi Novak Djokovic'in diğer grand slam turnuvalara katılması da zor görünüyor. Avustralya Açık'ın yanı sıra Roland Garros ve ABD Açık'a da kurallar gereği katılamayacak olan Sırp raket, şu an için sadece Wimbledon'da yer alabilir. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 13:17
Novak Djokovic'in elinde bir tek Wimbledon kaldı!

Aşısız olduğu için Avustralya vizesi iptal edilen ve Avustralya Açık'ın başlamasına 1 gün kala ülkeden sınır dışı edilen dünya 1 numarası Novak Djokovic'in sezonun kalan 3 grand slam turnuvasında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

Novak Djokovic'in elinde bir tek Wimbledon kaldı!

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, dün yaptığı açıklamada hükümet tarafından geçtiğimiz günlerde çıkarılan yasanın spor müsabakalarında da aynı şekilde uygulanacağını söyledi.

Novak Djokovic'in elinde bir tek Wimbledon kaldı!

Fransa'da geçen hafta çıkarılan Koronavirüs önlem yasasında aşı sertifikasına sahip olmayanlar restoran, kafe, Sinema, uzun mesafe toplu taşıma araçları gibi kalka açık yerlere giremeyecek.

Novak Djokovic'in elinde bir tek Wimbledon kaldı!

Spor Bakanlığı da soru işaretlerini ortadan kaldırmak üzere bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında; "Kural basit. Daha önce sağlık kartına tabi olan iş yerlerinde, yasa çıkar çıkmaz aşı kartı uygulamasına başlanacak. Bu, bir sonraki duyuruya kadar seyirci veya profesyonel sporcu olan herkes için geçerli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Novak Djokovic'in elinde bir tek Wimbledon kaldı!

MUAFİYET OLMAYACAK

Fransa Açık'ta uygulanacak kurallarla ilgili olarak ise, "Roland Garros'a geldiğimizde turnuva Mayıs ayında. Durum o zamana kadar değişebilir, daha olumlu bir hale gelmesini umuyoruz. Göreceğiz, ancak bir muafiyet uygulanmayacak." denildi.

Novak Djokovic'in elinde bir tek Wimbledon kaldı!

AMERİKA AÇIK'TA OYNAMASI ZOR

Hürriyet'ün derlediği habere göre; 29 Ağustos - 11 Eylül tarihleri arasında oynanacak Amerika Açık'ta mevcut kurallar uygulanması halinde Djokovic turnuvaya katılamayacak. Mart - Nisan aylarında Amerika'da oynanacak Indian Wells ve Miami Open turnuvalarında aşı zorunluluğu kararı alındı. Amerika'da Koronavirüs vakalarının yüksek seyrettiği biliniyor. Amerika Açık zamanına kadar bu koşullar değişmezse Sırp raket New York'ta oynayamayacak.

Novak Djokovic'in elinde bir tek Wimbledon kaldı!

SADECE WIMBLEDON KALDI

Güncel şartlar baz alındığında Novak Djokovic'in katılabileceği tek grand slam Wimbledon olabilir. Wimbledon'ı düzenleyen All England Club'tan yapılan açıklamada turnuva tarihine daha çok zaman olduğu ve hükümetin o dönemki kararlarına bağlı kalacakları ifade edildi. İngiltere'de henüz aşısız sporcularla ilgili bir kural bulunmuyor.

Novak Djokovic'in elinde bir tek Wimbledon kaldı!

SPONSORLUK ANLAŞMALARI DA TEHLİKEDE

Avustralya'da yaşadığı kriz sonrası Novak Djokovic'in sponsorluk anlaşmaları da tehlikeye girdi. Sırp raketin spor giyim sponsoru Lacoste, yaptığı açıklamada yaşanan olaylarla ilgili Djokovic ile en kısa zamanda görüşeceklerini duyurdu. Dünya 1 numarasının diğer sponsorları Peugeot, Hublot ve Asics ise henüz bir açıklama yapmadı. Forbes'a göre Djokovic'in yıllık sponsorluk gelirleri 30 milyon doları buluyor.

Novak Djokovic'in elinde bir tek Wimbledon kaldı!

REKOR KIRILACAK MI?

Djokovic'in içinde bulunduğu aşı ve sınır dışı konularından bağımsız, erkekler tenisinde bir de 'en çok grand slam kazanan oyuncu' rekorundaki eşitliği bu sezon bozulup bozulmayacağı merak ediliyor.

Novak Djokovic'in elinde bir tek Wimbledon kaldı!

Federer, Nadal ve Djokovic 20'şer grand slam zaferiyle zirveyi paylaşıyor. Djokovic'in sınır dışı edilmesi, Federer'in ise sakatlığı sebebiyle sezonu açamamış olması nedeniyle bu üçlüden yalnızca Rafael Nadal Avustralya Açık'a katılmış durumda. Sakatlıkdan dönen İspanyol raket favori olarak gösterilmiyor.

Novak Djokovic'in elinde bir tek Wimbledon kaldı!

Fransa Açık'ta alınan aşı zorunluluğu kararı uygulanırsa yine bu üçlüden yalnızca Nadal Paris'te sahne alabilir. Daha önce 13 kez kazandığı turnuvada geçen sezon kendisini yarı finalde geçip kupayı kazanan Djokovic'in olmaması, Rafa'nın 21. grand slam zaferinin yolunu açabilir.

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