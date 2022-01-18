Peki şimdi ne olacak? Wimbledon ve Novak Djokovic...

SADECE WIMBLEDON KALDI Güncel şartlar baz alındığında Novak Djokovic'in katılabileceği tek grand slam Wimbledon olabilir. Wimbledon'ı düzenleyen All England Club'tan yapılan açıklamada turnuva tarihine daha çok zaman olduğu ve hükümetin o dönemki kararlarına bağlı kalacakları ifade edildi. İngiltere'de henüz aşısız sporcularla ilgili bir kural bulunmuyor.

SPONSORLUK ANLAŞMALARI DA TEHLİKEDE Avustralya'da yaşadığı kriz sonrası Novak Djokovic'in sponsorluk anlaşmaları da tehlikeye girdi. Sırp raketin spor giyim sponsoru Lacoste, yaptığı açıklamada yaşanan olaylarla ilgili Djokovic ile en kısa zamanda görüşeceklerini duyurdu. Dünya 1 numarasının diğer sponsorları Peugeot, Hublot ve Asics ise henüz bir açıklama yapmadı. Forbes'a göre Djokovic'in yıllık sponsorluk gelirleri 30 milyon doları buluyor.