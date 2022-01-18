Peki şimdi ne olacak? Wimbledon ve Novak Djokovic...

Aşısız olduğu için Avustralya vizesi iptal edilen ve Avustralya Açık'ın başlamasına 1 gün kala ülkeden sınır dışı edilen dünya 1 numarası Novak Djokovic'in sezonun kalan 3 grand slam turnuvasında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.
Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, dün yaptığı açıklamada hükümet tarafından geçtiğimiz günlerde çıkarılan yasanın spor müsabakalarında da aynı şekilde uygulanacağını söyledi.
Fransa'da geçen hafta çıkarılan Koronavirüs önlem yasasında aşı sertifikasına sahip olmayanlar restoran, kafe, Sinema, uzun mesafe toplu taşıma araçları gibi kalka açık yerlere giremeyecek.