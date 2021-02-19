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'ta tek erkekler finalinin adı belli oldu: Djokovic-Medvedev

Son dakika spor haberleri... Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta Rus finalde ile eşleşti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 14:59
Avustralya Açık'ta tek erkekler finalinin adı belli oldu: Djokovic-Medvedev

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta Yunan 'ı 3-0 yenen Rus , adını finale yazdırdı. kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler yarı final mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı Medvedev ile 5 numaralı seribaşı Tsitsipas karşı karşıya geldi.

Toplam 2 saat 9 dakika süren mücadeleyi 6-4, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazanan Medvedev, final biletini aldı. Rus sporcu, Tsitsipas karşısında 11'i klasmanın ilk 10 sırasında yer alan oyunculara karşı olmak üzere üst üste 20. galibiyetini elde etti. Kariyerinde ikinci kez grand slam finaline yükselen 25 yaşındaki Medvedev, 'taki ilk finalinde İspanyol 'a 3-2 yenilmişti. Medvedev'in finalde karşılaşacağı dünya 1 numarası Sırp , Avustralya Açık'ta daha önce oynadığı 8 final mücadelesini de kazandı.

Djokovic ile Medvedev arasında bugüne kadar oynanan 7 maçın 4'ünde kazanan taraf Sırp tenisçi oldu.

İki tenisçi, grand slam turnuvalarında sadece bir kez karşılaştı. son 16 turundaki mücadeleyi 3-1 kazanan Djokovic, tur atlamıştı.





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