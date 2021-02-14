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Osaka ve Williams 'ta çeyrek finale çıktı

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı , dördüncü tur maçında İspanyol 'yı 2-1, 10 numaralı seribaşı ise Belaruslu 'yı 2-1 yenerek, tur atladı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 11:05
Osaka ve Williams Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek kadınlarda ve çeyrek finale yükseldi, erkeklerde elendi.

kentinde düzenlenen turnuvaya 7. gün sabah seansındaki maçlarla devam edildi.

Tek kadınlarda 2019 şampiyonu 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka, dördüncü tur maçında 14 numaralı seribaşı İspanyol 'yı 4-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yendi.

Japon tenisçi Osaka, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı ve dünya sıralamasının 71. basamağındaki Tayvanlı Hsieh Su-wei ile eşleşti.

WILLIAMS SABALENKA'YI ELEDİ

Turnuvada 7 şampiyonluğu bulunan 10 numaralı seribaşı Serena Williams, 7 numaralı seribaşı Belaruslu ile karşılaştı.

Mücadeleyi 6-4, 2-6 ve 6-4'lük setlerde 2-1 kazanan ABD'li Williams, tur atlayan isim oldu.

Williams, çeyrek finalde - eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

THIEM DÖRDÜNCÜ TURDA VEDA ETTİ

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, dördüncü turda 18 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ile karşı karşıya geldi.

Dimitrov, geçen yılın finalisti Thiem karşısında 6-4, 6-4 ve 6-0'lık setlere 3-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

Bulgar tenisçi, çeyrek finalde klasmanın 114. sırasındaki ile mücadele edecek.

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