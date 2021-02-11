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'ta son şampiyon ikinci turda veda etti

Son dakika tenis haberleri... Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Açık'ta son şampiyon , ikinci turda organizasyona veda etti.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 13:40
Avustralya Açık'ta son şampiyon Sofia Kenin ikinci turda veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta tek kadınlarda son şampiyon ABD'li , ikinci turda elendi.

kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

Tek kadınlarda dünya 65'incisi , günün sürprizine imza attı. Estonyalı tenisçi, son şampiyon ve 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi.

Kadınlarda 1 numaralı seribaşı Avustralyalı , turnuvaya özel davetle (wild card) katılan vatandaşı 'yı 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Altı numaralı seribaşı Çek , klasmanın 40. sırasındaki ABD'li karşısında 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak üçüncü tur biletini aldı.

Kadınlarda 11 numaralı seribaşı İsviçreli ve 18 numaralı seribaşı Belçikalı de yollarına devam etti.

RUBLEV VE BERRETTINI ÜÇÜNCÜ TURDA

Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı Rus , klasmanın 74 numarası Brezilyalı 'yu 6-4, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Dokuz numaralı seribaşı İtalyan ise 6-3, 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup ettiği Çek Tomas Machac'ı turnuva dışına itti.

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