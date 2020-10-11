Djokovic - Nadal finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Açık

Fransa Açık tek erkekler finalinde dünya devi iki tenisçi karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sporseverler mücadelenin yayın saati ve kanalı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Djokovic - Nadal finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

DJOKOVIC - NADAL FİNALİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Djokovic - Nadal finali 11 Ekim Pazar günü saat 16:00'da Eurosport 1'den canlı yayınlanacak.

NADAL KAZANIRSA FEDERER'İ YAKALAYACAK

19 grand slam zaferi bulunan Nadal kazanırsa, 20 şampiyonluğu olan Roger Federer'i yakalayacak. Djokovic'i, grand slam'lerde 17 şampiyonluğu bulunuyor.

DJOKOVIC, REKORUN PEŞİNDE

Formda bir sezon geçiren 33 yaşındaki Djokovic, Nadal'ı yenmesi halinde açık dönemde bütün grand slam turnuvalarında en az ikişer kez şampiyonluğa ulaşan tek isim olacak.

Tüm zamanlarda ise Roy Emerson ve Rod Laver, 4 grand slam turnuvasında da en az ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

100. GALİBİYET ŞAMPİYONLUĞU GETİRECEK

Fransa'da kazandığı 12 grand slam şampiyonluğuyla turnuvanın tarihine adını altın harflerle yazdıran Nadal, finali kazanması halinde bu başarısını turnuvadaki 100. galibiyetiyle taçlandıracak.

Turnuvada bugüne kadar sadece 2 mağlubiyeti bulunan 34 yaşındaki Nadal, grand slam turnuvalarında 100 galibiyet gören erkeklerde ikinci, toplamda ise beşinci isim olacak.

Erkeklerde Federer, Avustralya Açık ve Wimbledon'da 100 galibiyete ulaşan tek isim olurken, kadınlarda Serena Williams ve Chris Evert ABD Açık'ta, Martina Navratilova da Wimbledon'da 100 galibiyeti görmüştü.

YAŞ ALMALARI HIZLARINI KESMEDİ

Dünya klasmanının ilk iki sırasındaki Djokovic ve Nadal, 30 yaşından sonra 5'er kez grand slam şampiyonluğu kazanmayı başardı.

Finalde kim şampiyonluğa ulaşırsa 30 yaşından sonra tek erkeklerde en fazla grand slam kazanan sporcu olacak.

Federer'in bu alanda 4 şampiyonluğu bulunuyor.

DJOKOVIC 4, NADAL 1 KEZ KAZANDI

Corona virüsü salgınının etkilediği sezonda Djokovic 4, Nadal ise 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sırp tenisçi, Avustralya Açık, Dubai, Cincinnati ve Roma'da kupa kaldırırken, Nadal'ın tek şampiyonluğu Acapulco'da geldi.

Djokovic bu sezon çıktığı 38 maçta sadece bir mağlubiyet alırken, Nadal ise 25 maçın 21'inden galibiyetle ayrıldı.

DJOKOVIC'İN NADAL'A ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki tenisçinin bugüne kadar karşılaştığı 55 maçta Djokovic 29, Nadal ise 26 kez korttan galibiyetle ayrıldı.

Djokovic ve Nadal'ın grand slam turnuvalarındaki 15 randevusunda, İspanyol tenisçi 9 galibiyetle rakibine üstünlük kurdu.

Açık dönemde dünya 1 ve 2 numaralarının 48 kez karşı karşıya geldiği grand slam finallerinde ise 25 kez klasmanın 1 numarası kupanın sahibi oldu.

ŞAMPİYONA 1,6 MİLYON EURO PARA ÖDÜLÜ

Fransa Açık'ta şampiyonluğa ulaşan sporcu, 1,6 milyon euro para ödülünün de sahibi olacak.

Finalist ise 850 bin avro para ödülüyle Paris'ten ayrılacak.