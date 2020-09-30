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sakatlığı nedeniyle 'tan çekildi

Amerikalı tenisçi , sakatlığı nedeniyle ile karşılaşacağı 2. tur maçına çıkmama kararı aldı ve turnuvadan çekildi. | Son dakika tenis haberleri

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 14:47
Serena Williams sakatlığı nedeniyle Fransa Açık'tan çekildi

ABD'li tenisçi , sakatlığı yüzünden kadınların 6 numaralı seribaşı olduğu () Turnuvası'dan çekildi.

Turnuvanın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Williams, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle ile karşılaşacağı 2. tur maçına çıkmama kararı aldı.

3'ü Roland Garros'da olmak üzere 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Williams, düzenlediği basın toplantısında, ay başında 'ya yenildiği ABD Açık yarı finalinde sakatlandığını hatırlatarak, "Yürümekte zorlanıyorum. En az 2 hafta dinlenmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dünya sıralamasının 157. basamağındaki Pironkova böylece 3. tura yükseldi.

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