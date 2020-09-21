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'ta finalistler belli oldu!

'nın başkenti Roma'da organize edilen turnuvada, finalistler belli oldu. Tek erkekler finalinde ile , tek kadınlar finalinde ise Simona ile karşı karşıya gelecek.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 08:09 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 08:09
Roma Açık'ta finalistler belli oldu!

Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde ve tek kadınlarda finalist raketler belli oldu.

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvaya, yarı final müsabakalarıyla devam edildi.

Erkeklerde dünya 1 numarası Sırp raket , Norveçli Casper Ruud'u 2 saati aşan mücadele sonucunda 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, finale yükseldi.

Roma'da daha önce 4 kez mutlu sona ulaşan ve 5. şampiyonluğunu hedefleyen Djokovic, yarınki finalde turnuvanın 8 numaralı seribaşı Arjantinli ile karşılaşacak.

Çeyrek finalde 2 numaralı seribaşı İspanyol 'ı eleyerek sürpriz yapan Schwartzman da yarı finalde 12 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov'u 3 saatlik mücadelenin ardından 6-4, 5-7 ve 7-6(4)'lük setlerle 2-1 yenerek, finalde Djokovic'in rakibi oldu.

TEK KADINLAR FİNALİ: HALEP-PLISKOVA

Tek kadınlarda ise turnuvanın 1 numaralı seribaşı Rumen Simona , 9 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza'yı 6-3, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yendi.

Bu turnuvada son 4 yılda 3. kez finale yükselen ve önceki iki finalini kaybeden Halep'in bu yılki rakibi ise turnuvanın son şampiyonu turnuvanın 2 numaralı seribaşı Çek oldu.

Pliskova, yarı finalin diğer ayağında vatandaşı Marketa Vondrousova ile karşılaştı. Pliskova, maçı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak, finale yükseldi.

Bu arada, Covid-19 tedbirleri sebebiyle seyircisiz oynanan bu yılki Roma Açık'ın yarı final maçları bir ilke sahne oldu. İtalyan hükümetinin hafta içinde spor müsabakalarında sosyal mesafe şartlarına uyulmak kaydıyla bin kadar seyirciye izin vermesinin ardından Roma Açık'ta yarı final maçlarını tribüne alınan bin seyirci de izledi.

Teniste sezonun ikinci büyük "grand-slam"i olan öncesi toprak kortta son hazırlık olma özelliği taşıyan Roma Açık, bugün oynanacak final maçlarıyla tamamlanacak.

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