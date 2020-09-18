Haberler Tenis Naomi Osaka Roland Garros'a katılamayacak

'a katılamayacak

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Japon tenisçi , Fransa 'na () sakatlığı nedeniyle katılamayacağını duyurdu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 11:08 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 11:11
Naomi Osaka Roland Garros'a katılamayacak

Japon kadın tenisçi , sakatlığı nedeniyle Fransa 'na () katılamayacağını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından kararını açıklayan 22 yaşındaki Osaka, "Dizimdeki sakatlık devam ediyor. ile arasındaki süre çok kısa ve Fransa Açık'a hazırlanma şansım bu nedenle kalmadı. Ne yazık ki bu sene bu organizasyona katılamayacağım" ifadelerini kullandı.

'ta düzenlenen ABD Açık'ta kariyerinin 3. grand slam şampiyonluğuna imza atan dünya 3 numarası Osaka, turnuva öncesinde katıldığı Western & Southern Açık Turnuvası'nda finale yükselmesine rağmen dizindeki sakatlık nedeniyle organizasyondan çekilmişti.

Mayısta başlaması planlanmasına rağmen yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Fransa Açık, bu yıl 21 Eylül-11 Ekim'de düzenlenecek.



BİZE ULAŞIN