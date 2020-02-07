Federer ve Nadal Afrikalı çocuklar için korta çıktı

Tenisin iki büyük efsanesi Roger Federer ile Rafael Nadal, altıncısı düzenlenen "Afrika için maç" isimli yardım organizasyonunda karşı karşıya geldi. İsviçreli tenisçi Roger Federer, İspanyol rakibi karşısında 2-1'le galip geldi..

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde Afrikalı çocukların eğitimine destek amaçlı yapılan gösteri maçında dünya 3 numarası Federer, dünya sıralamasının 2. basamağında yer alan Nadal karşısında 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerlerle sonuca gitti.

Öte yandan, ABD'li iş adamı Bill Gates ve komedyen Trevor Noah da organizasyona yardım için turnuvada yer aldı. Federer-Gates çifti, Nadal-Noah ikilisini gösteri maçında 6-3 yendi.