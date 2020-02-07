Federer ve Nadal Afrikalı çocuklar için korta çıktı
Tenisin iki büyük efsanesi Roger Federer ile Rafael Nadal, altıncısı düzenlenen "Afrika için maç" isimli yardım organizasyonunda maç yaptı. Karşılaşmayı İsviçreli raket 6-4, 3-6, 6-3'lük setlerle 2-1 kazandı.
Tenisin iki büyük efsanesi Roger Federer ile Rafael Nadal, altıncısı düzenlenen "Afrika için maç" isimli yardım organizasyonunda karşı karşıya geldi. İsviçreli tenisçi Roger Federer, İspanyol rakibi karşısında 2-1'le galip geldi..
Güney Afrika'nın Cape Town kentinde Afrikalı çocukların eğitimine destek amaçlı yapılan gösteri maçında dünya 3 numarası Federer, dünya sıralamasının 2. basamağında yer alan Nadal karşısında 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerlerle sonuca gitti.
Öte yandan, ABD'li iş adamı Bill Gates ve komedyen Trevor Noah da organizasyona yardım için turnuvada yer aldı. Federer-Gates çifti, Nadal-Noah ikilisini gösteri maçında 6-3 yendi.
- 08.02.2020
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
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