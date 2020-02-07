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07 Şubat 2020, Cuma
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Federer ve Nadal Afrikalı çocuklar için korta çıktı

Federer ve Nadal Afrikalı çocuklar için korta çıktı

Tenisin iki büyük efsanesi ile , altıncısı düzenlenen " için maç" isimli yardım organizasyonunda maç yaptı. Karşılaşmayı İsviçreli raket , , 6-3'lük setlerle kazandı.

Tenisin iki büyük efsanesi ile , altıncısı düzenlenen " için maç" isimli yardım organizasyonunda karşı karşıya geldi. İsviçreli tenisçi Roger Federer, İspanyol rakibi karşısında 'le galip geldi..

Güney Afrika'nın kentinde Afrikalı çocukların eğitimine destek amaçlı yapılan gösteri maçında dünya 3 numarası Federer, dünya sıralamasının 2. basamağında yer alan Nadal karşısında , ve 6-3'lük setlerlerle sonuca gitti.

Öte yandan, ABD'li iş adamı ve komedyen Trevor Noah da organizasyona yardım için turnuvada yer aldı. Federer-Gates çifti, Nadal-Noah ikilisini gösteri maçında 6-3 yendi.

  1. 08.02.2020
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