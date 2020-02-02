Djokovic finalde Thiem'i 5 sette devirdi

Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde şampiyon bir kez daha Novak Djokovic oldu. Turnuvanın 2 numaralı seribaşı Sırp raket, finalde karşılaştığı Avusturyalı Dominic Thiem'i 4 saat 15 dakika süren maçın ardından 3-2 (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4) devirdi.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı karşısında ilk seti 6-4'le hanesine yazdıran Djokovic, diğer iki seti 6-4 ve 6-2 kaybedip 2-1 geriye düştü. 4. seti 6-3 alarak maçı tie-break setine taşıyan Djokovic, final setini de 6-4 kazanıp zafere uzandı.

Djokovic, Avustralya Açık'ta sırasıyla 1. turda Struff, 2. turda Ito, 3. turda Nishioka, 4. turda Schwartzman, çeyrek finalde Raonic ve yarı finalde de Federer'i saf dışı bırakıp finale yükselmişti.

AVUSTRALYA'DA 8, TOPLAMDA 17'NCİ GRAND SLAM ZAFERİ

Melbourne'deki 8'inci zaferini elde eden 32 yaşındaki usta tenisçi, grand slamlerdeki toplam şampiyonluk sayısını ise 17'ye çıkardı. Thiem ise 3. grand slam finalinde ilk kez şampiyon olma fırsatını kaçırdı.

