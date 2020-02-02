Djokovic finalde Thiem'i 5 sette devirdi
Avustralya Açık tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem ile karşılaşan Novak Djokovic, 2-1 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak mutlu sona ulaştı. Melbourne'de üst üste 2, toplamda 8. kez şampiyon olan dünya 2 numarası Sırp raket, grand slamlerdeki şampiyonluk sayısını da 17'ye çıkardı.
Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde şampiyon bir kez daha Novak Djokovic oldu. Turnuvanın 2 numaralı seribaşı Sırp raket, finalde karşılaştığı Avusturyalı Dominic Thiem'i 4 saat 15 dakika süren maçın ardından 3-2 (6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4) devirdi.
Turnuvanın 5 numaralı seribaşı karşısında ilk seti 6-4'le hanesine yazdıran Djokovic, diğer iki seti 6-4 ve 6-2 kaybedip 2-1 geriye düştü. 4. seti 6-3 alarak maçı tie-break setine taşıyan Djokovic, final setini de 6-4 kazanıp zafere uzandı.
Djokovic, Avustralya Açık'ta sırasıyla 1. turda Struff, 2. turda Ito, 3. turda Nishioka, 4. turda Schwartzman, çeyrek finalde Raonic ve yarı finalde de Federer'i saf dışı bırakıp finale yükselmişti.
AVUSTRALYA'DA 8, TOPLAMDA 17'NCİ GRAND SLAM ZAFERİ
Melbourne'deki 8'inci zaferini elde eden 32 yaşındaki usta tenisçi, grand slamlerdeki toplam şampiyonluk sayısını ise 17'ye çıkardı. Thiem ise 3. grand slam finalinde ilk kez şampiyon olma fırsatını kaçırdı.
- 02.02.2020
- Açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar havaya uçtu
- Gollerini atmaya devam ediyor! Sörloth'un başarısındaki sır...
- Fenerbahçe maçı sonrası Trabzon'da bayram! İşte galibiyetin yankıları
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı! Emre Belözoğlu...
- Spor yazarları Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Djokovic finalde Thiem'i 5 sette devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.