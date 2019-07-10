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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Federer'in rakibi !

Federer'in rakibi Rafael Nadal!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 'yi 3-0 mağlup eden , tek erkeklerde yarı finale yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 'yi 3-0 mağlup eden , tek erkeklerde yarı finale yükseldi.

'nin başkenti 'da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile dünya sıralamasında 65. basamakta yer alan ABD'li Querrey tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.

Rafael Nadal, 2 saat 7 dakika süren mücadelede rakibini 7-5, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Wimbledon'da iki şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Nadal, yarı finalde ezeli rakibi 2 numaralı seribaşı İsviçreli ile karşı karşıya gelecek.

  1. 10.07.2019
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