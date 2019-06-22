İpek Soylu Portekiz'de finalde
Portekiz'in Figueira Da Foz şehrinde düzenlenen 25 bin dolar toplam para ödüllü Figueira da Foz International Ladies Open turnuvasında ter döken milli tenisçi İpek Soylu teklerde şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.
Sırasıyla Japon,Çek ve Alman rakiplerini eleyerek geldiği yarı finalde Norveçli 5 numaralı seri başı Ulrikke Eikeri'yi ile karşılaşan Soylu, güçlü bir performans ortaya koydu. 1 saat 18 dakika süren yarı final mücadelesinde Eikeri'yi 6-0, 7-5'lik setlerle 2-0 yenen temsilcimiz, Figueria Da Foz Tenis Turnuvası'nda oynadığı 4 maçta da set kaybetmemeyi başardı. Bu sezon teklerde 4'üncü finalini gören Soylu, daha önce ikisi Mısır biri Tayland'da olmak üzere oynadığı üç final karşılaşmasından da galip ayrılarak kupaya uzanmıştı. Milli raketin yarın oynanacak final mücadelesindeki rakibi turnuvaya wild card ile katılan 3 numaralı seri başı Katherine Sebov. Kanadalı raket Sebov şu an dünya 239 numarasında.
- 22.06.2019
-
Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
-
Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
-
Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
İpek Soylu Portekiz'de finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.