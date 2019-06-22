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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Portekiz'de finalde

İpek Soylu Portekiz'de finalde

Portekiz'in Da şehrinde düzenlenen 25 bin dolar toplam para ödüllü Figueira da Foz International Ladies Open turnuvasında ter döken milli tenisçi teklerde şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Sırasıyla Japon,Çek ve Alman rakiplerini eleyerek geldiği yarı finalde Norveçli 5 numaralı Ulrikke Eikeri'yi ile karşılaşan Soylu, güçlü bir performans ortaya koydu. 1 saat 18 dakika süren yarı final mücadelesinde Eikeri'yi 6-0, 7-5'lik setlerle 2-0 yenen temsilcimiz, Figueria Da Tenis Turnuvası'nda oynadığı 4 maçta da set kaybetmemeyi başardı. Bu sezon teklerde 4'üncü finalini gören Soylu, daha önce ikisi biri Tayland'da olmak üzere oynadığı üç final karşılaşmasından da galip ayrılarak kupaya uzanmıştı. Milli raketin yarın oynanacak final mücadelesindeki rakibi turnuvaya wild card ile katılan 3 numaralı seri başı Katherine Sebov. Kanadalı raket Sebov şu an dünya 239 numarasında.

  1. 22.06.2019
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