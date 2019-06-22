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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Portekiz’de finalde

İpek Soylu Portekiz’de finalde

Milli tenisçi , Portekiz’de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Figueira Da Foz turnuvasının yarı finalinde 5 numaralı seribaşı Norveçli Ulrikke Eikeri’yi 6-0 ve 7-5’lik setlerle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

, bu sonuçla birlikte teklerde bu sezon 4'üncü finaline çıkacak. Soylu, daha önce ikisi Mısır biri de Tayland'ta olmak üzere, oynadığı üç final karşılaşmasından da galip ayrılarak şampiyonluk yaşamıştı.

SET KAYBETMEDİ

İpek Soylu, Figueria Da Foz Turnuvası'nda oynadığı 4 maçta da set kaybetmedi. Soylu, ilk turda Japon Moyuka Uchijima'yı, son 16 turunda Çek raket Karolina Berankova'yı, çeyrek finalde de Alman Katharina Hobgarski'yi de 2-0'lık skorlarla geçmeyi başarmıştı. İpek Soylu'nun yarın oynanacak final mücadelesindeki rakibi, Katherine Sebov - Oceane Dodin karşılaşmasının galibi olacak.

  1. 22.06.2019
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