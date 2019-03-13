Indian Wells'te favoriler elendi
13 Mart 2019, Çarşamba
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Indian Wells'te favoriler elendi

Indian Wells'te favoriler elendi

'nda tek erkeklerde , tek kadınlarda ve , rakiplerine yenilerek elendi.

'nda mücadelede eden dünya 1 numaralarından tek erkeklerde , tek kadınlarda turnuvaya erken turlarda veda etti.

Turnuvanın tek erkekler 3. turunda dünya 39 numarası Alman Philipp Kohlschreiber'la karşılaşan Sırp Djokovic, rakibine 6-4'lük setlerin ardından 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Tek kadınlarda zirvede yer alan Japon Osaka ise 4. tur müsabakasında 23 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic'e 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olarak sürpriz bir sonuca imza atan diğer tenisçi oldu.

Tek kadınlarda dünya 2 numarası Rumen de Çek Marketa Vondrousova'ya 6-2, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

  1. 13.03.2019
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