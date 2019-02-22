Medeniyet’in rakibi yine medeniyet okulları
22 Şubat 2019, Cuma
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Medeniyet’in rakibi yine medeniyet okulları

Medeniyet’in rakibi yine medeniyet okulları

2018 -2019 Eğitim Öğretim yılı “ İl Şampiyonası” finalinde Sultangazi ile Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu karşılaştı. Her zaman olduğu gibi şampiyon yine Medeniyet Okulları oldu.

Tozkopran Spor Salonunda yapılan finalinde 16 okul yarıştı. Yarı finalde Beylikdüzü , 'nu 3-1 yenerek finale yükseldi. Sultangazi Medeniyet Ortaokulu ise Mavigün Ortaokulu'nu 3-0 yenerek finale çıktı.

Final maçında ise Medeniyet Ortaokulu, Medeniyet Ortaokulu'nu 3-1 yenerek şampiyon oldu. Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu ise ikinci oldu.

Müsabaka Şonuçları şöyle;

1 Özel Sultangazi Medeniyet Ortaokulu

2 Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu

3 Özel Mavigün Koleji

4 Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulu

5 Özel Sancaktepe Ortaokulu

6 FMV Özel Erenköy Işık Ortaokulu

7 Fatma Gözen Eralp Ortaokulu

8 FMV Özel Ayazağa Işık Ortaokulu

  1. 22.02.2019
  2. Güncelleme: 22.02.2019 23:37
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