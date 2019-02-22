Medeniyet’in rakibi yine medeniyet okulları
2018 -2019 Eğitim Öğretim yılı “Masa Tenisi Küçük Erkekler İl Şampiyonası” finalinde Sultangazi Medeniyet Ortaokulu ile Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu karşılaştı. Her zaman olduğu gibi şampiyon yine Medeniyet Okulları oldu.
Tozkopran Spor Salonunda yapılan Masa Tenisi Küçük Erkekler finalinde 16 okul yarıştı. Yarı finalde Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu, Şişli Terakki Tepeören Ortaokulu'nu 3-1 yenerek finale yükseldi. Sultangazi Medeniyet Ortaokulu ise Mavigün Ortaokulu'nu 3-0 yenerek finale çıktı.
Final maçında ise Özel Sultangazi Medeniyet Ortaokulu, Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu'nu 3-1 yenerek şampiyon oldu. Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu ise ikinci oldu.
Müsabaka Şonuçları şöyle;
1 Özel Sultangazi Medeniyet Ortaokulu
2 Özel Beylikdüzü Medeniyet Ortaokulu
3 Özel Mavigün Koleji
4 Özel Şişli Terakki Tepeören Ortaokulu
5 Özel Sancaktepe Ortaokulu
6 FMV Özel Erenköy Işık Ortaokulu
7 Fatma Gözen Eralp Ortaokulu
8 FMV Özel Ayazağa Işık Ortaokulu
- 22.02.2019
- Güncelleme: 22.02.2019 23:37
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
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