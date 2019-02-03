Defne teklerde Tuana çiftlerde şampiyon
03 Şubat 2019, Pazar
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Defne teklerde Tuana çiftlerde şampiyon

Defne teklerde Tuana çiftlerde şampiyon

İran'da düzenlenen ITF Gençler Turnuvası'na katılan milli tenisçilerden Defne Çırpanlı teklerde, Tuana Tınaztepe ise çiftlerde şampiyon oldu.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Defne, tekler finalinde Rus Rosaleen Alioussef ile karşılaştı. 2004 doğumlu milli sporcu, rakibini 6-0, 1-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı.

Defne ile Ukraynalı partneri Vlada Datsenko'nun ikincilik ödülünü kazandığı çiftler kategorisinde ise şampiyon Tuana Tınaztepe-Umayra Hashimova ikilisi oldu.

Türk tenisçi Tuana ile Azerbaycanlı partneri Hashimova, final maçını 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı

  1. 3.2.2019 19:21
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