Defne teklerde Tuana çiftlerde şampiyon

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Defne, tekler finalinde Rus Rosaleen Alioussef ile karşılaştı. 2004 doğumlu milli sporcu, rakibini 6-0, 1-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı.

Defne ile Ukraynalı partneri Vlada Datsenko'nun ikincilik ödülünü kazandığı çiftler kategorisinde ise şampiyon Tuana Tınaztepe-Umayra Hashimova ikilisi oldu.

Türk tenisçi Tuana ile Azerbaycanlı partneri Hashimova, final maçını 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazandı