Andy Murray ameliyat edildi
29 Ocak 2019, Salı
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ameliyat edildi

Andy Murray ameliyat edildi

Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi , kalçasından ameliyat edildi.

hesabından yaptığı paylaşımda hastane odasında çekilen fotoğrafına yer veren Murray, "'da dün sabah kalçamdan operasyon geçirdim. Artık kalçamda metal bir protez var. Biraz yıpranmış hissediyorum ama umarım kalçamdaki ağrılar son bulacak." ifadesini kullandı.

Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 kez şampiyonluğa ulaşan ancak sakatlığı sonrası dünya sıralamasında 225. basamağa gerileyen Murray, 'ın katıldığı son turnuva olabileceğini açıklamıştı.

  1. 29.1.2019 13:17
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