Andy Murray ameliyat edildi
Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, kalçasından ameliyat edildi.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hastane odasında çekilen fotoğrafına yer veren Murray, "Londra'da dün sabah kalçamdan operasyon geçirdim. Artık kalçamda metal bir protez var. Biraz yıpranmış hissediyorum ama umarım kalçamdaki ağrılar son bulacak." ifadesini kullandı.
Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 kez şampiyonluğa ulaşan ancak sakatlığı sonrası dünya sıralamasında 225. basamağa gerileyen Murray, Avustralya Açık'ın katıldığı son turnuva olabileceğini açıklamıştı.
- 29.1.2019 13:17
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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