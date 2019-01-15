Isner’den veda – Fotomaç – 15 Ocak 2019
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Isner’den veda

Isner’den veda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta erkeklerin 9 numaralı seribaşı , ilk turda elendi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta erkeklerin 9 numaralı seribaşı , ilk turda elendi.

  1. 15.1.2019
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