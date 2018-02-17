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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Federer zirveye rekorla çıktı

    Federer zirveye rekorla çıktı

    Rotterdam Açık'ta yarı finale kalarak dünya sıralamasında zirveye çıkan 36 yaşındaki , bunu başaran en yaşlı tenisçi unvanını elde etti

    İsviçreli tenisçi , katıldığı Rotterdam Açık'ta yarı finale kalarak dünya sırlamasında zirveye çıkan en yaşlı tenisçi oldu.

    Turnuvanın çeyrek finalinde karşılaştığı Hollandalı Robin Haase'yi 4-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerin ardından 2-1 yenen 36 yaşındaki Federer, dünya sıralamasında zirveyi İspanyol Rafael Nadal'dan devraldı ve bunu başaran en yaşlı tenisçi olarak tarihe geçti.

    Kariyerinde elde ettiği 20 grand slam şampiyonluğuyla bu alanda da rekorun sahibi konumundaki Roger Federer, maçın ardından gözyaşlarını tutamazken, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

    İlk kez 2004'ün şubat ayında dünya bir numarası olan Federer, 2012'nin ekim ayından bu yana zirveye çıkamamıştı. İsviçreli tenisçi, İtalyan Andreas Seppi-Rus Daniil Medvedev maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

    Daha önce dünya sıralamasında zirveye çıkan en yaşlı tenisçi, bunu 33 yaşında başaran ABD'li eski raket Andre Agassi olmuştu.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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