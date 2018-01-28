Milli tenisçiden Mısır'da ikincilik
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Mısır'daki 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında Bosna Hersekli partneri Jasmina Tinjic ile çiftlerde ikinciliği elde etti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şarm El-Şeyh kentinde sert zeminde gerçekleştirilen organizasyonun 1 numaralı seribaşı çifti Berfu Cengiz ile Tinjic, finalde Yeni Zelandalı Jade Lewis-Erin Routliffe ikilisiyle karşılaştı.
Çekişmeli geçen final mücadelesinde Berfu Cengiz-Tinjic çifti, rakiplerine 1 saat 22 dakika sonunda 6-1, 5-7 ve 12-10'luk skorla yenildi. Böylece Lewis-Routliffe çifti şampiyonluğa ulaşırken, Berfu ve partneri Tinjic ikinci oldu.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:21
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Aminu iddiası
Toplam 2
Yorum
celal ndıyae alınırken keske umar ı alsalardı onu ıkye katlar dıye yazmıstım umarım haber cıddı dır tekrar edıyorum 1 yılsonra ndyıae yı ıkıy
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Atiba'nın pas rekorunu egale eden Aslan!
Toplam 1
Yorum
BAŞARILAR DENAYER SAHANIN EN İYİSİ DENAYER Dİ. KENDİSİNİ TEBRİK EDİYOR BAŞARILARININ DAİM OLMASINI DİLİYORUZ. KENDİSİ GS YA ÇOK YAKIŞIYOR.
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Gol ümidi Fernandao
Toplam 1
Yorum
ZOOR ORTA SAHA BERBAAT...VALBUENA GEMİLERİ YAKTI...ZOOR.
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