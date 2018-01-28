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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Milli tenisçiden 'da ikincilik

    Milli tenisçiden <a href="/index/misir?id=6f605e0d-08ac-49d4-94dc-56edaca15308" class="" rel="tag">Mısır</a>'da ikincilik

    , 'daki 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında Bosna Hersekli partneri Jasmina Tinjic ile çiftlerde ikinciliği elde etti.

    Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şarm El-Şeyh kentinde sert zeminde gerçekleştirilen organizasyonun 1 numaralı seribaşı çifti ile Tinjic, finalde Yeni Zelandalı Jade Lewis-Erin Routliffe ikilisiyle karşılaştı.

    Çekişmeli geçen final mücadelesinde -Tinjic çifti, rakiplerine 1 saat 22 dakika sonunda 6-1, 5-7 ve 12-10'luk skorla yenildi. Böylece Lewis-Routliffe çifti şampiyonluğa ulaşırken, Berfu ve partneri Tinjic ikinci oldu.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:21
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