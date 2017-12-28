 Nadal turnuvadan çekildi – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Nadal turnuvadan çekildi

    Nadal turnuvadan çekildi

    İspanyol tenisçi , Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

    Tek erkeklerde dünya klasmanının zirvesinde yer alan 31 yaşındaki Nadal, dizinde devam eden sakatlığı nedeniyle 'deki Mubadala Turnuvası'nın ardından sert zemin turnuvası Brisbane'den de çekilme kararı aldı.

    Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni sezon için henüz tam olarak hazır hale gelmediğini belirten İspanyol tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası için çalışmalarının oldukça iyi gittiğini belirtti.

    Bu yıl oynanan grand slam turnuvalarında Nadal, ve ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşırken, 36 yaşındaki İsviçreli de Avustralya Açık ve Wimbledon'da kupa sevinci yaşamıştı.

    Avustralya Açık, 15 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:32
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