Nadal turnuvadan çekildi
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.
Tek erkeklerde dünya klasmanının zirvesinde yer alan 31 yaşındaki Nadal, dizinde devam eden sakatlığı nedeniyle Abu Dabi'deki Mubadala Turnuvası'nın ardından sert zemin turnuvası Brisbane'den de çekilme kararı aldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni sezon için henüz tam olarak hazır hale gelmediğini belirten İspanyol tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık için çalışmalarının oldukça iyi gittiğini belirtti.
Bu yıl oynanan grand slam turnuvalarında Nadal, Fransa Açık ve ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşırken, 36 yaşındaki İsviçreli Roger Federer de Avustralya Açık ve Wimbledon'da kupa sevinci yaşamıştı.
Avustralya Açık, 15 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:32
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Oğuzhan Güner'e emanet
Toplam 2
Yorum
hattrick Oğuzhan'a çare bulamazsınız kişiliği uygun değil bırakın nereye gidiyorsa gitsin , isteyeni olacak mı bakalım ?
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Ben Arfa'ya sponsor formülü
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Ben Arfa iki yıldır futbol oynamıyor ve artık 30'unu geçti. Elif Elmas ya da Oğuz Kağan'a şans verin daha iyi.
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Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 14
Yorum
demirsporlu çocuk gerçekten kendini geliştirdi. bence türkiyemizin en sağlam santraforu. hayırlı uğurlu olsun memlekete. tebrikler fiko başkan
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