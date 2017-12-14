 TTF ile KKTF arasında iş birliği – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    TTF ile KKTF arasında iş birliği

    TTF ile KKTF arasında iş birliği

    Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

    Federasyondan yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda, TTF Başkanı ile KKTF Başkanı 'in bir araya geldikleri bildirildi.

    Toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı tenisçilerin uluslararası turnuvalarda mücadele edebilmeleri için kararlar alındığını kaydedildi.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:19
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