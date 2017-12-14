TTF ile KKTF arasında iş birliği

Federasyondan yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda, TTF Başkanı Cengiz Durmuş ile KKTF Başkanı Rağıb Ratib'in bir araya geldikleri bildirildi.

Toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı tenisçilerin uluslararası turnuvalarda mücadele edebilmeleri için kararlar alındığını kaydedildi.