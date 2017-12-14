TTF ile KKTF arasında iş birliği
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
Federasyondan yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda, TTF Başkanı Cengiz Durmuş ile KKTF Başkanı Rağıb Ratib'in bir araya geldikleri bildirildi.
Toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı tenisçilerin uluslararası turnuvalarda mücadele edebilmeleri için kararlar alındığını kaydedildi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:19
-
Eto'o Fener yolunda
Toplam 5
Yorum
Samir Nasri Antalyay Eto yük değil... asıl yük Samir Nasri... fener'e nasriyi verin... yönetim bir de eto yu vererek saçmalıklarına saçmalık eklemesin
-
Antalya’da ilk aday
Toplam 1
Yorum
R.Y....Z AYNEN KATILIYORUM
-
‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 16
Yorum
adil Ergun beyin bir bildiği var ki maddi açıdan söz ediyor. altı şampiyonluk kaça mal oldu.
TTF ile KKTF arasında iş birliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.