Kayseri’de Tenis meydan okuma ligi gerçekleştirildi

2016'nın Mayıs ayında Defi (meydan okuma) Ligi başladı. Sporcular her hafta 2 maç yaptılar. Yapılan müsabakalar sonucunda Mahmut Arslantaş 1'inci, Yadigar Ceylan 2'inci ve İsmail Çetinkaya üçüncü oldu. Derecelerin belirlenmesinin ardından hem kupa ve madalyalar takdim edildi. Müsabakaların ardından açıklama yapan Kayseri Tenis İl Temsilcisi İsa Taştan, "Müsabakaların ardından kupa törenini şenlik havasında geçirmek adına pasta kestik. İlk kez yapılan Defi Ligi müsabakalarına erkek sporcular başvururken, bundan sonraki etkinliklerde kadın sporcularımızın da müsabakalara katılmasını temenni ediyoruz. İlk sene olmasına rağmen katılım beklenenden fazlaydı. Amacımız Kayseri'de tenisi aktif hale getirmek. Burada sevindirici olan müsabakalara katılanların değişik meslek gruplarından olmasıdır. Aralarında üniversitede profesör de, sanayide tornacı da var, laboratuvar teknisyeni de var, ilaç mümessili de var, emekli de var.'' dedi. Tenis il temsilcisi İsa Taştan. sözlerini şöyle sürdürdü:



''İlk kez yapılan Defi Ligi birincisi Mahmut Arslantaş 55 yaşında. Yani burada bir kez daha görüyoruz ki her yaştan tenis severe hitap ediyoruz. Kayseri Tenis İl Temsilciliği tarafından Defi Ligi'nin 2'incisi için başvuruları kabul etmeye başladık. 2018 yılının Nisan ayına kadar başvuruları kabul etmeye devam edeceğiz. Bu sezonda da hem erkek hem de kadın tenis severleri bekliyoruz"