Teniste olimpiyat hedefi büyüdü

Durmuş, 2017 sezonu ve Türk tenisinin geleceğini değerlendirdi. Türkiye'nin ilk kez teniste olimpiyatlarda temsil edildiği 2016'nın ardından 2017 sezonunu da başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirten Durmuş, bu süreçte TEB BNP Paribas İstanbul Cup, TEB BNP Paribas İstanbul Açık ve ATP Turu'ndaki TEB Antalya Açık'ı sorunsuz bir şekilde organize ettiklerini vurguladı.

Cengiz Durmuş, Çağla Büyükakçay'ın 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak Türk tenisi adına bir ilki gerçekleştirdiğine değinerek, "Bakanlığımızın desteğiyle Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ni oluşturduk. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda en az iki sporcuyla yer almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, İspanya ve ABD ile takvimde hem toprak hem de çim kort turnuvası düzenleyen dünyadaki üç ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Durmuş, "Dünyanın en fazla tenis organizasyonuna ev sahipliği yapan ülkelerinden biri olmak oyuncularımızın gelişimi açısından büyük önem taşıyor. ABD Açık elemeleri ilk turunda 4 oyuncumuzun aynı gün üst üste aldığı galibiyetler başkanlık dönemimdeki en gurur verici olaylardan biridir." diye konuştu.

Alt yaş gruplarındaki oyuncuların da geride kalan 2017 sezonunda uluslararası turnuvalarda rekor sayıda kupa kazandığına işaret eden Durmuş, başarıların Türk tenisinin geleceği açısından umut verici olduğunu dile getirdi.

"TENİSİ TABANA YAYMAK İSTİYORUZ"

Durmuş, "tenis zengin sporu" algısını değiştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Tenisin tabana yayılmasını istiyoruz. Bu bilinçle çıktığımız yolda ciddi aşamalar kaydettik ve 45-50 bin lisanslı sporcu sayısına ulaştık." ifadelerini kullandı.

TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliğine bu yıl Rus sporcu Maria Sharapova'nın katıldığını hatırlatan Durmuş, yıldız sporcuları ağırlayarak Türkiye'de tenisin bilinirliğini artırmaya amaçladıklarını kaydetti.