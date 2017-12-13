Azarenka'ya "özel davet"
Dünya klasmanının eski 1 numarası Victoria Azarenka, Avustralya Açık'ta wild card (özel davet) ile mücadele edecek.
Avustralya Açık yönetiminden yapılan açıklamada, Wimbledon'dan bu yana kortlardan uzak kalan, oğlu Leo'nun devam eden velayet davası nedeniyle ABD Açık'tan çekilen 28 yaşındaki sporcuya wild card verildiği bildirildi.
Organizasyonun internet sitesine konuşan Belaruslu sporcu ise, en sevdiği turnuva olan Avustralya Açık'a dönmekten dolayı çok heyecanlı olduğunu ve Melbourne'deki kortta kendini her zaman rahat hissettiğini söyledi.
Tek kadınlar klasmanında 210. sırada yer alan Azarenka, 2012 ve 2013 yıllarında Avustralya Açık'ta şampiyonluk yaşamıştı. Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 15 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:15
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Bongondo ayrılmak istiyor
Toplam 2
Yorum
murat dünkü maçtan sonra fikri değişmiştir bundan sonra asılır kaliteli oyuncu elde tutmak lazım
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İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi
Toplam 9
Yorum
tokatlı ts düşmanları idam olmalı idam... mal mısınız nesiniz biri de hapis demiş
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2 stoper adayı
Toplam 2
Yorum
iş stoperde değil hakemde Türkiye kupasında tff Trabzonu kollayın gs bjk yi ortadan yönetin demişler böyle olunca 2si de kazanamadı TS 2 penaltı 5-1 yendi
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