 Nadal'a göre en büyük Federer – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    'a göre en büyük

    Nadal'a göre en büyük Federer

    Dünya sıralamasının 1 numarasında yer alan Rafael , Roger 'in tarihin en iyi tenisçisi olduğunu söyledi.

    Uluslararası spor kanalı Eurosport'a konuşan İspanyol tenisçi, dünya iki numarası İsviçreli ile eski dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    Bu sezon, üçü finalde olmak üzere dört maça çıktığı ve hepsinde kaybettiği 36 yaşındaki Federer'den övgüyle bahseden , "Elde ettiği şampiyonluklar ve başarıları göz önüne alındığında, tenis tarihinin en büyük sporcusunun Federer olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Sakatlığı nedeniyle bu sezon korta çıkamayan Djokovic'in bir dönem "yenilmez" bir oyuncu haline geldiğini de hatırlatan 31 yaşındaki Nadal, "Bugüne kadarki en iyi rakibim konusunda ise kararsızım çünkü çok iyi oyunculara karşı maça çıktım. Djokovic'i uzun bir dönem boyunca yenmek imkansızdı. Bir isim vermem gerekirse, muazzam kariyerini baz alarak yine Federer'i seçerdim. Diğer türlüsü, haksızlık olurdu." şeklinde konuştu.

    Kariyeri boyunca 19 grand slam şampiyonluğu bulunan Federer, bu alanda rekoru elinde tutuyor. Onu, 16 grand-slam şampiyonluğuyla Nadal takip ediyor.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:39
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