 Venus Williams emekliliği düşünmüyor – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    emekliliği düşünmüyor

    Venus Williams emekliliği düşünmüyor

    ABD'li 37 yaşındaki tenisçi , emekliliği düşünmediğini ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak ülkesini temsil etmek istediğini söyledi.

    ABD basınına konuşan Venus, formundan memnun olduğunu belirterek, "Tenisi bırakmak gibi bir planım yok. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyorum. Her ne kadar kulağa çılgınca gelse de bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

    Hamileliği nedeniyle tenise ara veren kız kardeşi Serena Williams'ın yokluğunda bu sezon çıkışa geçen Venus, Avustralya Açık, Wimbledon ve WTA Finalleri'nde finale kalarak dünya sıralamasında 5'inci sıraya kadar yükselmişti.

    Kariyerinde 7 grand-slam şampiyonluğu bulunan , 2000 yılından bu yana katıldığı olimpiyatlarda çiftlerde 3 altın, teklerde ise 1 altın madalyanın sahibi olmuştu.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:47
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