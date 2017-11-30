Venus Williams emekliliği düşünmüyor
ABD'li 37 yaşındaki tenisçi Venus Williams, emekliliği düşünmediğini ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak ülkesini temsil etmek istediğini söyledi.
ABD basınına konuşan Venus, formundan memnun olduğunu belirterek, "Tenisi bırakmak gibi bir planım yok. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyorum. Her ne kadar kulağa çılgınca gelse de bunu gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım." dedi.
Hamileliği nedeniyle tenise ara veren kız kardeşi Serena Williams'ın yokluğunda bu sezon çıkışa geçen Venus, Avustralya Açık, Wimbledon ve WTA Finalleri'nde finale kalarak dünya sıralamasında 5'inci sıraya kadar yükselmişti.
Kariyerinde 7 grand-slam şampiyonluğu bulunan Venus Williams, 2000 yılından bu yana katıldığı olimpiyatlarda çiftlerde 3 altın, teklerde ise 1 altın madalyanın sahibi olmuştu.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:47
-
Talisca mı Ozzy mi?
Toplam 9
Yorum
hahan talisca yi artik begenmiyorum oyun oynamiyor.
-
Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!
Toplam 5
Yorum
beşiktaş beşiktaş niye sosa ya mahkum olsun. bu haberi yapan arkadaşın futbol bilgisi yok heralde. beşiktaş sosayı aldığının 2.5 katı fazlasına sattı
-
Ekici yine sakatlandı
Toplam 17
Yorum
gerçek!!! Fenere gelip yatmak gerçeğini görüyoruz. Geldiğinden beri hiçbir katkısı yok inşallah paralarını bunları düşünerek harcıyodur !!!
Venus Williams emekliliği düşünmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.