 Sharapova’nın İstanbul aşkı – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Sharapova’nın İstanbul aşkı

    Sharapova’nın İstanbul aşkı
    TEB BNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında milli raket Çağla Büyükakçay ile maç yapan Maria Sharapova, İstanbul'dan yine mutlu ayrıldı. Rus raket, "İstanbul'da 15 bin seyirci önüne çıktım. Benim için harika bir deneyim oldu. Çağla ile oynadığım maçtan da büyük keyif aldım. İstanbul'u ve buradaki tenisseverleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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