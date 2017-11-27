Çağla’nın gücü yetmedi

Milli tenisçi, TEB BNP Paribas Tennis Stars Series maçında ünlü Sharapova’ya 2-0 yenildi

TÜRKİYE'nin en büyük yerli içecek markası Uludağ İçecek'in desteklediği Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında Maria Sharapova ile yaptığı maçı 2-0 kaybetti. Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmanın ilk setini tie-break ile 7-6 yitiren Çağla, ikinci sette oyun alamadı. Sharapova, "Çağla'nın daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.