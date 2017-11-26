 Türk taraftardan Sharapova'ya evlenme teklifi! – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Türk taraftardan Sharapova'ya evlenme teklifi!

    Türk taraftardan Sharapova'ya evlenme teklifi!

    TEB Tenis Stars Organizasyon'unda Türk tenisçi Çağla Büyükakçay'ın karşısında dünyaca ünlü raket vardı.arapova dev randevuda milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ı 7-6, 6-0'lık skorla yenmeyi başardı.

    Mücadelede dikkat çekici bir an da yaşandı. Tribünlerden bir ses 'ya yüksek sesle evlenme teklif etti.

    Sesi duyunca şaşıran Rus raket, düşünüyormuş gibi yaparak "Belki" yanıtını verdi. Masha'nın bu cevabı kortta eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.

    Rahat bir maç çıkaran Sharapova, Büyükakçay'a oyun vermedi...

    Maçta ünlü isimlerde vardı. TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek mücadeleyi yan yana izledi.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:42
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