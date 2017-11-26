Türk taraftardan Sharapova'ya evlenme teklifi!

Mücadelede dikkat çekici bir an da yaşandı. Tribünlerden bir ses Maria Sharapova'ya yüksek sesle evlenme teklif etti.

Sesi duyunca şaşıran Rus raket, düşünüyormuş gibi yaparak "Belki" yanıtını verdi. Masha'nın bu cevabı kortta eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.

Rahat bir maç çıkaran Sharapova, Büyükakçay'a oyun vermedi...

Maçta ünlü isimlerde vardı. TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek mücadeleyi yan yana izledi.