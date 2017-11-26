Türk taraftardan Sharapova'ya evlenme teklifi!
TEB Tenis Stars Organizasyon'unda Türk tenisçi Çağla Büyükakçay'ın karşısında dünyaca ünlü raket Maria Sharapova vardı.arapova dev randevuda milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ı 7-6, 6-0'lık skorla yenmeyi başardı.
Mücadelede dikkat çekici bir an da yaşandı. Tribünlerden bir ses Maria Sharapova'ya yüksek sesle evlenme teklif etti.
Sesi duyunca şaşıran Rus raket, düşünüyormuş gibi yaparak "Belki" yanıtını verdi. Masha'nın bu cevabı kortta eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.
Rahat bir maç çıkaran Sharapova, Büyükakçay'a oyun vermedi...
Maçta ünlü isimlerde vardı. TFF Başkanvekili Nihat Özdemir ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek mücadeleyi yan yana izledi.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:42
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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