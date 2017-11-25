 Sharapova heyecanı – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    heyecanı

    Sharapova heyecanı
    MİLLİ tenisçi Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliğinde dünyaca ünlü Rus sporcu Maria Sharapova ile karşılaşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Yarınki etkinlik öncesi açıklama yapan Çağla, "Tabii ki bir dünya yıldızıyla kendi seyircim önünde karşılaşacağım için çok heyecanlıyım. Herkesin keyifle izleyeceği bir karşılaşma olacak" dedi.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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