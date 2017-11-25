Sharapova heyecanı

MİLLİ tenisçi Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliğinde dünyaca ünlü Rus sporcu Maria Sharapova ile karşılaşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Yarınki etkinlik öncesi açıklama yapan Çağla, "Tabii ki bir dünya yıldızıyla kendi seyircim önünde karşılaşacağım için çok heyecanlıyım. Herkesin keyifle izleyeceği bir karşılaşma olacak" dedi.