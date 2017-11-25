İstanbul'da tenis şöleni
İstanbul'da yarın düzenlenecek TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliğinde, dünyaca ünlü Rus Maria Sharapova ile milli sporcu Çağla Büyükakçay karşı karşıya gelecek.
Türkiye Tenis Federasyonu ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Etkinlikte Maria Sharapova ile Çağla Büyükakçay arasındaki maç saat 16.45'te başlayacak. Bu müsabaka öncesinde Türk tenisinin genç yıldızları karışık çiftlerde karşılaşacak. Ayrıca etkinlik kapsamında konser düzenlenecek ve çeşitli gösteriler de yapılacak.
Organizasyon için daha önce satışa sunulan biletler tükenirken, 9 yaşından küçük çocuklar, 65 yaşın üstündekiler ile engelliler etkinliği ücretsiz olarak takip edebilecek.
Kadınlar dünya sıralamasında 21 hafta 1 numarada kalan ve 5 Grand Slam, 35 tekler şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova, yasaklı maddeler listesinde yer alan "meldonyum" kullandığı gerekçesiyle tenisten 2 yıl men edilmişti. Rus tenisçinin bu cezası daha sonra 15 aya indirilmişti. Sharapova, cezasının bitmesinin ardından bu sezon Çin'deki Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon olmuştu.
İstanbul'da geçen yıl WTA şampiyonluğu yaşayan Çağla Büyükakçay ise 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak Türk tenisi adına bir ilki gerçekleştirmişti.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:14
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
İstanbul'da tenis şöleni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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