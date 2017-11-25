Hükümlülere ‘efsane’ moral

Gençlik ve Spor Bakanlığının Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında Bolu'ya gelen Türk futbolunun ünlü isimleri Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin hükümlü ve tutuklularla futbol oynadı. Organizasyonda hükümlü ve tutuklular canlı müzik eşliğinde eğlendi. Ardından efsaneler ile hükümlü gençler maç yaptı. Mücadele 13-13 berabere bitti.