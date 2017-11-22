''Sharapova bizi dolandırdı''

Grand Slim şampiyonlukları ile tarihe damga vuran ünlü tenisçi Sharapova, Hindistan'da tanıtım yüzü olduğu bir konut projesinin sahte çıkması nedeniyle dolandırıcılık ile suçlandı ve hakkında dava açıldı. Sharapova, 2012 yılında Ballet by Sharapova isimli bir konut projesine tanıtım yüzü olmuştu.

ORTALIKTAN KAYBOLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Homestead Infrastructure Development isimli emlak şirketinin sunduğu konut projesinde helikopter pisti, kulüp binası ve tenis akademisi bulunuyordu. Hindistan'ın Gurgao şehrindeki bu projeyi vaadeden firmanın, konut almak isteyen kişilerden milyonlarca dolar gelir elde edip ortalıktan kaybolduğu öne sürüldü.

Konut projesinin web sitesindeki tanıtımında, Sharapova'nın ağzından, "Amacım ev sahiplerine özel ve farklı bir şeye sahip olduklarını hissettirmek" cümlesi kullanılıyordu.

SHARAPOVA OLMASA KİMSE YATIRIM YAPMAYACAKTI

Davacılardan birinin avukatı olan Piyush Singh," Bir ürünü destekleyen herhangi bir ünlü, teknik olarak marka elçisi haline gelir. Sharapova'nın ismi projede olmasaydı, kimse projeye yatırım yapmayacaktı" dedi. Singh, projenin 2016 yılında tamamlanması gerektiğini, fakat inşaat şirketi yöneticilerinin alıcılardan paraları aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu söyledi.

23 MİLYON DOLAR ELDE ETTİ

Delhi mahkemelerde görülen davayla ilgili yetkililer bilgi vermezken, Sharapova konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Forbes verilerine gören 2015 yılında 30 milyon dolar kazanan Sharapova, gelirinin 23 milyon dolarını tanıtım yüzü olarak elde etti. Sharapova, doping nedeniyle 15 ay ceza almış, geçen nisan ayında tartışmalı bir şekilde tenis kortlarına geri dönmüştü.

Diğer taraftan, Rus tenisçi Sharapova ve Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda 26 Kasım Pazar günü, TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinde karşılaşacak.