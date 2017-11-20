Wimbledon şampiyonu hayatını kaybetti

Kadın Tenisçiler Birliğinden (WTA) yapılan açıklamada, kanser tedavisi gören Novotna'nın ailesinin yanında yaşamını kaybettiği bildirildi. Kariyerinde çiftlerde ilk, teklerde ise 2. sıraya kadar yükselen Çek tenisçi, 1993 ve 1997'de final oynadığı grand slam turnuvası Wimbledon'da, 1998'de mutlu sona ulaşmıştı.