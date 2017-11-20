Wimbledon şampiyonu hayatını kaybetti
Wimbledon şampiyonu eski tenisçi Jana Novotna 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Kadın Tenisçiler Birliğinden (WTA) yapılan açıklamada, kanser tedavisi gören Novotna'nın ailesinin yanında yaşamını kaybettiği bildirildi. Kariyerinde çiftlerde ilk, teklerde ise 2. sıraya kadar yükselen Çek tenisçi, 1993 ve 1997'de final oynadığı grand slam turnuvası Wimbledon'da, 1998'de mutlu sona ulaşmıştı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:32
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Hala kovulmadı mı ?
Toplam 9
Yorum
kırmızı Arkadaş daha neyi bekliyorsunuz bu adamı göndermek için daha ne belalar gelmesi gerekiyor şampiyonluk şansımızın bitmesimi gerekiyor...
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Denayer için karar verildi
Toplam 14
Yorum
ali GS Bedava verseler Anadolu takımları almaz
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Schuster: Bu sene yine şampiyon olur
Toplam 4
Yorum
Kartalcan valla schuster dediyse yatti bu is. Zaten Akhisar maçindan sonra ümidim yerlere çakildi. Simdi bu ugursuz bilgisiz konusunca iyice sindim
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