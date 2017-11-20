 Wimbledon şampiyonu hayatını kaybetti – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    şampiyonu hayatını kaybetti

    Wimbledon şampiyonu hayatını kaybetti

    şampiyonu eski tenisçi 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    Kadın Tenisçiler Birliğinden (WTA) yapılan açıklamada, kanser tedavisi gören Novotna'nın ailesinin yanında yaşamını kaybettiği bildirildi. Kariyerinde çiftlerde ilk, teklerde ise 2. sıraya kadar yükselen Çek tenisçi, 1993 ve 1997'de final oynadığı grand slam turnuvası 'da, 1998'de mutlu sona ulaşmıştı.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wimbledon şampiyonu hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.