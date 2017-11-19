 Grigor Dimitrov finale yükseldi – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    finale yükseldi

    Grigor Dimitrov finale yükseldi

    ATP Dünya Turu Finalleri'nde ABD'li Jack Sock'ı 2-1 mağlup eden Bulgar , finale yükseldi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın yarı final mücadelesinde, dünya 6 numarası Dimitrov ile 9 numaralı seribaşı Sock karşılaştı.

    Dimitrov, 4-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak finalde Belçikalı David Goffin'in rakibi oldu.

    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 09:55
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