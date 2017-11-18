 Murray ile Lendl'ın yolları yine ayrıldı – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Murray ile Lendl'ın yolları yine ayrıldı

    Murray ile Lendl'ın yolları yine ayrıldı

    Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, antrenörü Ivan Lendl ile bir kez daha yollarını ayırdı.

    Murray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yardımları ve rehberliği için 57 yaşındaki Lendl'a teşekkür ederek, "Takım olarak çok şey öğrendik ve olağanüstü başarılar yakaladık. Şimdi Avustralya Açık'a ve rekabete yeniden dönmeye odaklandım." ifadelerini kullandı.

    Kariyerinde 8 grand slam şampiyonluğu bulunan Lendl ile 2012-14 yılları arasında çalışan Murray, bu dönemde ABD Açık'ta, Wimbledon'da ve Londra Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı.

    Fransız Amelie Mauresmo ile ayrıldıktan sonra yine Lendl'ın antrenörlüğünde kortlara dönen Büyük Britanyalı tenisçi, olimpiyatlarda ve Wimbledon'da ikinci şampiyonluğuna uzanırken, kariyerinde ilk kez dünya klasmanının zirvesine çıktı.

    Bu yıl Wimbledon çeyrek finalinde Sam Querrey'e elenen ve kalçasındaki sakatlık nedeniyle sezonu kapatan 30 yaşındaki Murray, dünya klasmanında 16. sıraya kadar geriledi.

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Murray ile Lendl'ın yolları yine ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.