Dimitrov yarı finalde
ATP Dünya Turu Finalleri'nin son grup maçında Bulgar Grigor Dimitrov, İspanyol Pablo Carreno Busta'yı 2-0 yendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada yarı finale çıkmayı garantileyen 26 yaşındaki Dimitrov, Pablo Carreno Busta ile karşılaştı.
Rakibinin 5 kez servisini kırdığı 1 saatlik maçı 6-1'lik setlerle 2-0 kazanan Dimitrov üçte üç yaparak gruptan çıkarken, İspanyol tenisçi oynadığı iki maçı da kaybetti.
Turnuvaya bugün yapılacak yarı final maçlarıyla devam edilecek. Öğle seansında İsviçreli Roger Federer ile Belçikalı David Goffin, akşam seansında ise Bulgar Grigor Dimitrov ile ABD'li Jack Sock karşı karşıya gelecek.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:12
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Şenol Güneş: "Türk futbolu orada bitti"
Toplam 19
Yorum
celal yanı koca bjk mustafa yumlu nedenıyle yenemedı akhısarı ha yanı rakıp eksık olmazsa gucun yetmez oylemı yazıklar olsun sana derhal ıstıfa
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Şenol Güneş: "Türk futbolu orada bitti"
Toplam 19
Yorum
Eaglewatch81 Yapacak birşey yok adamların kalecisi maçın adamı seçilmiş halen beşiktaş kötü oynuyor diyorlar
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Şenol Güneş: "Türk futbolu orada bitti"
Toplam 19
Yorum
cemal bu adam için kazanınca herşey çok güzel kazanamadığı her maç hakemlere yapamıyorsan bu kadar de
Dimitrov yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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