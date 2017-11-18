 Dimitrov yarı finalde – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Dimitrov yarı finalde

    Dimitrov yarı finalde

    ATP Dünya Turu Finalleri'nin son grup maçında Bulgar Grigor Dimitrov, İspanyol Pablo Carreno Busta'yı 2-0 yendi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada yarı finale çıkmayı garantileyen 26 yaşındaki Dimitrov, Pablo Carreno Busta ile karşılaştı.

    Rakibinin 5 kez servisini kırdığı 1 saatlik maçı 6-1'lik setlerle 2-0 kazanan Dimitrov üçte üç yaparak gruptan çıkarken, İspanyol tenisçi oynadığı iki maçı da kaybetti.

    Turnuvaya bugün yapılacak yarı final maçlarıyla devam edilecek. Öğle seansında İsviçreli Roger Federer ile Belçikalı David Goffin, akşam seansında ise Bulgar Grigor Dimitrov ile ABD'li Jack Sock karşı karşıya gelecek.

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:12
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