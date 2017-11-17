Kvitova’nın dosyası kapandı
Çekya emniyeti, ünlü tenisçi Petra Kvitova'ya geçen yıl bıçaklı saldırıda bulunan faili tespit edemediği gerekçesiyle olay hakkında açılan soruşturma dosyasını kapattığını duyurdu.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
Kvitova’nın dosyası kapandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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