 Kvitova’nın dosyası kapandı – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Kvitova’nın dosyası kapandı

    Kvitova’nın dosyası kapandı
    Çekya emniyeti, ünlü tenisçi Petra Kvitova'ya geçen yıl bıçaklı saldırıda bulunan faili tespit edemediği gerekçesiyle olay hakkında açılan soruşturma dosyasını kapattığını duyurdu.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:30
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