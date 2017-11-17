Jack Sock yarı finalde
ATP Dünya Turu Finalleri'nin beşinci gününde ABD'li Jack Sock, Alman Alexander Zverev'i 2-1 yendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen finallerde 25 yaşındaki Sock, 1 saat 53 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek ilk kez katıldığı turnuvada adını yarı finale yazdırdı.
ABD'li tenisçi, Pete Sampras Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen Bulgar Grigor Dimitrov ile eşleşti.
Finallerdeki grup maçları bugün oynanacak Dominic Thiem-David Goffin ve Pablo Carreno Busta-Grigor Dimitrov maçlarıyla sona erecek. Turnuvada altı kez şampiyonluğa ulaşan İsviçreli Roger Federer'in yarı finaldeki rakibi bu karşılaşmalardan sonra belli olacak.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:08
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Menajer saldırısı!
Toplam 1
Yorum
uzman menajer boşuna transfer yapıpta masraf yapmayın bu saatten sonra bi halt olmaz.başını biraz kaldırsan ince ince doğrarlar çünkü suni şampiyon belli
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 17
Yorum
sadık bırak zevzeklikleri sen git atari veya comodore oyna nasılsa o dönemdesin kafa olarakta futbol olarakta.egon bencilliğin 1000 yıl önde ama
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Fırtına'da Sosa şoku
Toplam 2
Yorum
tsssss canı isterse oynasın ona verilen parayı yusuf la abdulkadir e verin daha iye
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