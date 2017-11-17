 Jack Sock yarı finalde – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    yarı finalde

    Jack Sock yarı finalde

    ATP Dünya Turu Finalleri'nin beşinci gününde ABD'li , Alman Alexander Zverev'i 2-1 yendi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen finallerde 25 yaşındaki Sock, 1 saat 53 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek ilk kez katıldığı turnuvada adını yarı finale yazdırdı.

    ABD'li tenisçi, Pete Sampras Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen Bulgar Grigor Dimitrov ile eşleşti.

    Finallerdeki grup maçları bugün oynanacak Dominic Thiem-David Goffin ve Pablo Carreno Busta-Grigor Dimitrov maçlarıyla sona erecek. Turnuvada altı kez şampiyonluğa ulaşan İsviçreli Roger Federer'in yarı finaldeki rakibi bu karşılaşmalardan sonra belli olacak.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:08
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