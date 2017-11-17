Jack Sock yarı finalde

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen finallerde 25 yaşındaki Sock, 1 saat 53 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek ilk kez katıldığı turnuvada adını yarı finale yazdırdı.

ABD'li tenisçi, Pete Sampras Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen Bulgar Grigor Dimitrov ile eşleşti.

Finallerdeki grup maçları bugün oynanacak Dominic Thiem-David Goffin ve Pablo Carreno Busta-Grigor Dimitrov maçlarıyla sona erecek. Turnuvada altı kez şampiyonluğa ulaşan İsviçreli Roger Federer'in yarı finaldeki rakibi bu karşılaşmalardan sonra belli olacak.