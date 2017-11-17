 Dimitrov'dan Garanti Koza'ya ziyaret – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    'dan Garanti Koza'ya ziyaret

    <a href="/index/dimitrov?id=8287d4a0-7ad6-4fd3-8237-69281d3b30ab" class="" rel="tag">Dimitrov</a>'dan Garanti Koza'ya ziyaret

    Londra’daki ATP Finalleri’nde ilk iki maçını kazanarak yarı finale yükselmeyi garantileyen Grigor , O2 Arena’daki Garanti Koza locasını ziyaret etti. Bulgar oyuncu, Şubat ayında yapılacak Garanti Koza Sofya Açık’a katılacağını açıkladı.

    Londra'da düzenlenen ATP Finalleri'nde yarı finale yükselmeyi başaran Grigor , O2 Arena'da bulunan Garanti Koza locasını ziyaret etti. Garanti Koza'nın altın sponsorluğunda, sezonun en iyi sekiz tenisçisini buluşturan turnuvada ilk iki maçını kazanan Bulgar tenisçi locada alkışlarla karşılandı.
    Koza WOS Genel Müdürü Yavuz Selek, Garanti Koza Satış ve Pazarlama Müdürü İrem Koşal ve Garanti Koza Bulgaristan Yönetim Kurulu Üyesi Erden Bilginer ile bir süre sohbet eden ünlü tenisçi daha sonra hayranları için poster ve top imzaladı. Locada bulunan misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği Grigor , bu yıl kazandığı Sofya Açık'ta gelecek yıl da mücadele edeceğini söyledi.

    Dünya sıralamasında 6. sırada bulunan Grigor Dimitrov, 2017 yılında Brisbane, Sofya ve Cinicinnati'de şampiyonluk yaşamıştı. Bulgar tenisçi sezon başındaki Avustralya Açık'ta da yarı finale kadar çıkmayı başarmıştı.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:00
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