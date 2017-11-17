Dimitrov'dan Garanti Koza'ya ziyaret
Londra’daki ATP Finalleri’nde ilk iki maçını kazanarak yarı finale yükselmeyi garantileyen Grigor Dimitrov, O2 Arena’daki Garanti Koza locasını ziyaret etti. Bulgar oyuncu, Şubat ayında yapılacak Garanti Koza Sofya Açık’a katılacağını açıkladı.
Koza WOS Genel Müdürü Yavuz Selek, Garanti Koza Satış ve Pazarlama Müdürü İrem Koşal ve Garanti Koza Bulgaristan Yönetim Kurulu Üyesi Erden Bilginer ile bir süre sohbet eden ünlü tenisçi daha sonra hayranları için poster ve top imzaladı. Locada bulunan misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği Grigor Dimitrov, bu yıl kazandığı Sofya Açık'ta gelecek yıl da mücadele edeceğini söyledi.
Dünya sıralamasında 6. sırada bulunan Grigor Dimitrov, 2017 yılında Brisbane, Sofya ve Cinicinnati'de şampiyonluk yaşamıştı. Bulgar tenisçi sezon başındaki Avustralya Açık'ta da yarı finale kadar çıkmayı başarmıştı.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:00
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Everton, Oğuzhan'ı bedavaya getirecek!
Toplam 9
Yorum
Bence Besiktas Sözlesmesi bitecek zaman bence yeni sözlesme yapacak ortalikdan bu 30% Pay cikmasi icin
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Fener Mesut için aportta
Toplam 8
Yorum
ANALİST MESUT RONALDO MESSİ MORİNYOYU ALSAN NE YAZAR LOBİ SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ. HAYIRLI İŞLER BYE BYE FENER, BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR KUMDA OYNA
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 6
Yorum
54 imparatorluğu altyapıdan daha önceleri onlarca futbolcu çıkarmış ve kısa bir ara sonrası tekrar başlamış trabzonspor için birşey demedi mi?Ah türk futbolu
Dimitrov'dan Garanti Koza'ya ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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