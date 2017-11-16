Kvitova'nın saldırganı bulunamadı
Çek tenisçi Petra Kvitova'ya geçen yıl gerçekleştirilen bıçaklı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma, failin tespit edilememesi gerekçesiyle kapatıldı.
Çekya emniyetinden yapılan açıklamada, birçok ipucunun değerlendirilmesine rağmen saldırganın kimliğinin tespit edilemediği ve bu nedenle soruşturmanın kapatıldığı belirtildi.
Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan 27 yaşındaki sporcu, 20 Aralık 2016'da evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğramış ve sol elinden yaralanmıştı. Tenisten 5 ay uzak kalan Kvitova, mayıs ayında düzenlenen grand slam turnuvası Fransa Açık ile kortlara dönebilmişti.
Haziran ayında İngiltere'de düzenlenen Birmingham Kadınlar Turnuvası'nda şampiyonluğa uzanan Petra Kvitova, tek kadınlar dünya sıralamasında 29'uncu basamakta bulunuyor.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:25
-
Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 59
Yorum
hüseyin zamanında iyi transferler yapmazlar kongre var diye veriyorlar gazı yaptıkları tranferler belli yapamıyorsanız bırakın yapan birileri çıkar
-
Real Madrid'de Ronaldo depremi!
Toplam 1
Yorum
karakartal fakat psg mbappeyi verip ronaldoyu alırsa şaşırmam işte o zaman psg bomba olur bombaaa
-
Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 59
Yorum
BJK 1903 ALEX10.:BJK BARCELON DEYIL AMA OLMA YOLUNDA ILERIYOR ORMAN SAYESINDE AMA FB SE YILDIRIM SAYESINDE REAL BESTIS OLMA YOLUNDA FARKI ANALDINMI:)
Kvitova'nın saldırganı bulunamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.