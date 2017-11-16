 ATP Dünya Turu Finalleri – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    ATP Dünya Turu Finalleri

    ATP Dünya Turu Finalleri

    ATP Dünya Turu Finalleri'nin dördüncü gününde Avusturyalı Dominic Thiem, İspanyol 'yı 2-1 yendi.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen finallerde, dünya klasmanında dördüncü sırada yer alan 24 yaşındaki Thiem, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilen Rafael Nadal'ın yerine organizasyona dahil olan ile karşılaştı.

    Pete Sampras Grubu'ndaki ilk maçında Bulgar Grigor Dimitrov'a yenilen Thiem, 2 saat 6 dakika süren mücadelede İspanyol rakibini 6-3, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek yarı final şansını sürdürdü.

    Finallere Boris Becker Grubu'nda oynanacak maçlarla devam edilecek. Öğle seansında Roger Federer-Marin Cilic, akşam seansında ise Alexander Zverev-Jack Sock maçları yapılacak.

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:49
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