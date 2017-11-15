 Federer yarı finalde – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    yarı finalde

    <a href="/index/federer?id=be469271-05bb-4787-bcab-e71a59f3937f" class="" rel="tag">Federer</a> yarı finalde

    , gruptaki ikinci maçında Zverev'i yenerek yarı finale çıkmayı garantiledi

    ATP Dünya Turu Finalleri'nin üçüncü gününde İsviçreli Roger , Alman Alexander Zverev'i 2-1 yendi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen finallerde, dünya klasmanında ikinci sırada yer alan 36 yaşındaki ile bir sıra gerisinde bulunan 20 yaşındaki Zverev karşı karşıya geldi. Turnuvayı 6 kez kazanan , finallerde ilk kez mücadele eden rakibini 7-6, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek ikinci maçını da kazandı ve yarı finale çıkmayı garantiledi. Finallere Pete Sampras Grubu'nda oynanacak maçlarla devam edilecek. Öğle seansında Grigor Dimitrov ile David Goffin, akşam seansında ise sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilen Rafael Nadal'ın yerine organizasyona dahil olan Pablo Carreno Busta ve Dominic Thiem karşılaşacak.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:55
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