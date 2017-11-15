Federer yarı finalde
Federer, gruptaki ikinci maçında Zverev'i yenerek yarı finale çıkmayı garantiledi
ATP Dünya Turu Finalleri'nin üçüncü gününde İsviçreli Roger Federer, Alman Alexander Zverev'i 2-1 yendi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen finallerde, dünya klasmanında ikinci sırada yer alan 36 yaşındaki Federer ile bir sıra gerisinde bulunan 20 yaşındaki Zverev karşı karşıya geldi. Turnuvayı 6 kez kazanan Federer, finallerde ilk kez mücadele eden rakibini 7-6, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek ikinci maçını da kazandı ve yarı finale çıkmayı garantiledi. Finallere Pete Sampras Grubu'nda oynanacak maçlarla devam edilecek. Öğle seansında Grigor Dimitrov ile David Goffin, akşam seansında ise sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilen Rafael Nadal'ın yerine organizasyona dahil olan Pablo Carreno Busta ve Dominic Thiem karşılaşacak.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:55
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Spor yazarları 3 soruda Lucescu'yu analiz etti
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seda niye cünki hazirciligi kolayciligi kisa yolu istedin,bense sana bak ben izlandayim hadi beni eline al dedim,git isine dedin,oysa defasin bos
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Aslan ARTIK SEZON SONU BIZMLEDE VEDALASIRSIN BAK SABRI GÖZTEPEDE ABILIK YAPIYOR
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Toplam 7
Yorum
seda kostarika ispanya ukrayna rusya balkanlar uruguay arjantin peru haiti sili hangi milli takimsa her bransta benim türkiye benden kacan oldun
Federer yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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