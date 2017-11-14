 Nadal sezonu kapattı – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    sezonu kapattı

    Nadal sezonu kapattı

    Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde mücadele eden dünya 1 numarası Rafael , sakatlığı sebebiyle turnuvadan çekildiğini ve sezonu kapattığını açıkladı.

    Turnuvanın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Belçikalı 7 numaralı seribaşı David Goffin'e 2-1 yenilen 'ın, maç sırasında nükseden sakatlığı sebebiyle organizasyondan çekildiği belirtildi. Dizindeki soruna rağmen mücadeleye devam ettiğini belirten Nadal, "Böyle bir sakatlığa rağmen iki buçuk saat kortta kalarak maçı tamamlayabilmem dahi büyük başarıydı. Artık turnuvada yokum ve benim için sezon kapandı. Oynamaya hazır değilim." ifadelerini kullandı. Katıldığı 13 ATP Finalleri'nin 6'sından sakatlığı gerekçesiyle çekilmek zorunda kalan Nadal'ın yerine İspanyol Pablo Carreno Busta turnuvada mücadele edecek.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:14
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