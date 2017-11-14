Nadal sezonu kapattı
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde mücadele eden dünya 1 numarası Rafael Nadal, sakatlığı sebebiyle turnuvadan çekildiğini ve sezonu kapattığını açıkladı.
Turnuvanın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Belçikalı 7 numaralı seribaşı David Goffin'e 2-1 yenilen Nadal'ın, maç sırasında nükseden sakatlığı sebebiyle organizasyondan çekildiği belirtildi. Dizindeki soruna rağmen mücadeleye devam ettiğini belirten Nadal, "Böyle bir sakatlığa rağmen iki buçuk saat kortta kalarak maçı tamamlayabilmem dahi büyük başarıydı. Artık turnuvada yokum ve benim için sezon kapandı. Oynamaya hazır değilim." ifadelerini kullandı. Katıldığı 13 ATP Finalleri'nin 6'sından sakatlığı gerekçesiyle çekilmek zorunda kalan Nadal'ın yerine İspanyol Pablo Carreno Busta turnuvada mücadele edecek.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:14
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İpekoğlu:"Milli Takım’ın hocası 'milli' olmalı"
Toplam 1
Yorum
40 40 yıldır nilliler çalıştırıyor geldiğimiz yer belli.
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Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 4
Yorum
şuayip ruha forma ile ulaşamazsınız.vatan sevgisi ,görev aşkı olmadan sadece para için oynayarak milli başarı gelmez ne yazıkki.tff istifa...
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Osmanlı hazırlıkları başlıyor
Toplam 1
Yorum
ali hala mı transfer arkadaş ilk başta elinizdekileri kullanmayı öğrenin yazık harcanan paralara
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