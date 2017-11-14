Masada heyecan

MASA Tenisinde heyecan dorukta. Süper Lig erkeklerde Beşiktaş ve F.Bahçe, Süper Lig bayanlarda F.Bahçe ve Bursa Büyükşehir, 2. lig erkeklerde Bu Piliç ve Kon-Tek, bayanlarda ise Kocasinan Belediye (B), Kon-Tek ve MKE Ankaragücü takımları ilk sırada yer aldılar.