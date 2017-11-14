 Masada heyecan – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Masada heyecan

    Masada heyecan
    MASA Tenisinde heyecan dorukta. Süper Lig erkeklerde Beşiktaş ve F.Bahçe, Süper Lig bayanlarda F.Bahçe ve Bursa Büyükşehir, 2. lig erkeklerde Bu Piliç ve Kon-Tek, bayanlarda ise Kocasinan Belediye (B), Kon-Tek ve MKE Ankaragücü takımları ilk sırada yer aldılar.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:13
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