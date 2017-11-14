 Federer ile Zverev kazandı – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Federer ile Zverev kazandı

    Federer ile Zverev kazandı
    Profesyonel Tenisçiler Birliği Finalleri'nin ilk gününde Roger Federer, Jack Sock'u, Alexander Zverev de Marin Cilic'i yendi. Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Federer, ABD'li rakibi karşısında zorlansa da sahadan 2-0 (6-4, 7-6) galip ayrılmayı bildi. Alman raket Zverev, ilk seti 6-4'lük skorla hanesine yazdırdı ancak Hırvat Cilic, 2. seti 6-3 alarak rakibine cevap verdi. Final setinde Cilic'e 6-4 üstünlük kuran Zverev, maçı 2-1 kazandı.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:12
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