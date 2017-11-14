Federer ile Zverev kazandı

Profesyonel Tenisçiler Birliği Finalleri'nin ilk gününde Roger Federer, Jack Sock'u, Alexander Zverev de Marin Cilic'i yendi. Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Federer, ABD'li rakibi karşısında zorlansa da sahadan 2-0 (6-4, 7-6) galip ayrılmayı bildi. Alman raket Zverev, ilk seti 6-4'lük skorla hanesine yazdırdı ancak Hırvat Cilic, 2. seti 6-3 alarak rakibine cevap verdi. Final setinde Cilic'e 6-4 üstünlük kuran Zverev, maçı 2-1 kazandı.