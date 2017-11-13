FED Kupası'nda şampiyon ABD

Belarus'un başkenti Minsk'teki Chizhovka Arena'da düzenlenen FED Kupası finalinde, Aryna Sabalenka, Aliaksandra Sasnovich, Vera Lapko, Lidziya Marozava'dan oluşan Belarus Milli Takımı ile Coco Vandeweghe, Sloane Stephens, Shelby Rogers ve Alison Riske'den oluşan ABD Milli Takımı karşılaştı. ABD, Vandeweghe'nin Sasnovich'e karşı oynadığı maçı 2-0 (6-4, 6-4) kazanmasıyla skoru 1-0 yaptı. Fakat ev sahibi takım, Sabalenka'nın Stephens'ı 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) yenmesiyle durumu 1-1'e getirdi.

Vandeweghe, Sabalenka'yı 2-0 (7-6, 6-1) mağlup ederek ABD'nin 2-1 öne geçmesini sağladı. Takımını finalde tutmak için korta çıkan Belaruslu Sasnovich, Stephens'ı 2-1 (4-6, 6-1, 8-6) yendi ve skor bir kez daha eşitlendi. Şampiyonu belirleyecek çiftler maçında Rogers-Vandeweghe ikilisi, Sabalenka ile Sasnovich'i 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi ABD oldu. 17 yıllık FED Kupası hasretine son veren ABD, 18. şampiyonluğuna ulaştı.