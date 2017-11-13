 FED Kupası'nda şampiyon ABD – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    'nda şampiyon

    FED Kupası'nda şampiyon ABD

    Teniste, kadın milli takımlar düzeyinde yapılan 'nı, Belarus'u 3-2 yenen kazandı.

    Belarus'un başkenti Minsk'teki Chizhovka Arena'da düzenlenen finalinde, Aryna Sabalenka, Aliaksandra Sasnovich, Vera Lapko, Lidziya Marozava'dan oluşan Belarus Milli Takımı ile Coco Vandeweghe, Sloane Stephens, Shelby Rogers ve Alison Riske'den oluşan Milli Takımı karşılaştı. ABD, Vandeweghe'nin Sasnovich'e karşı oynadığı maçı 2-0 (6-4, 6-4) kazanmasıyla skoru 1-0 yaptı. Fakat ev sahibi takım, Sabalenka'nın Stephens'ı 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) yenmesiyle durumu 1-1'e getirdi.

    Vandeweghe, Sabalenka'yı 2-0 (7-6, 6-1) mağlup ederek ABD'nin 2-1 öne geçmesini sağladı. Takımını finalde tutmak için korta çıkan Belaruslu Sasnovich, Stephens'ı 2-1 (4-6, 6-1, 8-6) yendi ve skor bir kez daha eşitlendi. Şampiyonu belirleyecek çiftler maçında Rogers-Vandeweghe ikilisi, Sabalenka ile Sasnovich'i 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi ABD oldu. 17 yıllık FED Kupası hasretine son veren ABD, 18. şampiyonluğuna ulaştı.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:18
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