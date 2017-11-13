FED Kupası'nda şampiyon ABD
Teniste, kadın milli takımlar düzeyinde yapılan FED Kupası'nı, Belarus'u 3-2 yenen ABD kazandı.
Belarus'un başkenti Minsk'teki Chizhovka Arena'da düzenlenen FED Kupası finalinde, Aryna Sabalenka, Aliaksandra Sasnovich, Vera Lapko, Lidziya Marozava'dan oluşan Belarus Milli Takımı ile Coco Vandeweghe, Sloane Stephens, Shelby Rogers ve Alison Riske'den oluşan ABD Milli Takımı karşılaştı. ABD, Vandeweghe'nin Sasnovich'e karşı oynadığı maçı 2-0 (6-4, 6-4) kazanmasıyla skoru 1-0 yaptı. Fakat ev sahibi takım, Sabalenka'nın Stephens'ı 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) yenmesiyle durumu 1-1'e getirdi.
Vandeweghe, Sabalenka'yı 2-0 (7-6, 6-1) mağlup ederek ABD'nin 2-1 öne geçmesini sağladı. Takımını finalde tutmak için korta çıkan Belaruslu Sasnovich, Stephens'ı 2-1 (4-6, 6-1, 8-6) yendi ve skor bir kez daha eşitlendi. Şampiyonu belirleyecek çiftler maçında Rogers-Vandeweghe ikilisi, Sabalenka ile Sasnovich'i 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti ve kupanın sahibi ABD oldu. 17 yıllık FED Kupası hasretine son veren ABD, 18. şampiyonluğuna ulaştı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:18
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Gözler Barça'da
Toplam 3
Yorum
ismini vermek istemeyen okuyucu gelmeeeeee lütfeeeen gelmeeeee
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Fener’den Mota harekatı
Toplam 4
Yorum
shiqptar seçim için yine yanlış transferler yolda kasayı iyice boşaltıp kulubü borçlandırıyor yönetim..
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Gözler Barça'da
Toplam 3
Yorum
DROGBA Bedava oynar ve bedava gelirse buyursun,Barcada zaten voleyi vurmuştur.Yeter ona,burda sporunu yapsın GS ye faydalı olsun.Ortalık karıştırma
FED Kupası'nda şampiyon ABD haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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