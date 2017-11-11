 Baturalp son yolculuğuna uğurlandı – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Baturalp son yolculuğuna uğurlandı

    Baturalp son yolculuğuna uğurlandı

    Geçtiğimiz günlerde vefat eden basketbol duayeni Mehmet Baturalp, Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

    Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ve Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk basketbolunun deneyimli isimlerinden 81 yaşındaki Mehmet Baturalp, son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Başkanı, eski milli sporcu, A Milli Erkek Basketbol Takımı eski antrenörlerinden ve spor camiasında da 'Batur abi' olarak bilinen Mehmet Baturalp'ın naaşı öğlen namazına müteakip, Şakir'in Camii'nden kaldırılarak, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

    Cenaze törenine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın yanı sıra Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, Oktay Mahmuti, Aydın Örs, Harun Erdenay, Murat Didin ve Ural Aküzüm katıldı.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Baturalp son yolculuğuna uğurlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.