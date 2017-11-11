Baturalp son yolculuğuna uğurlandı
Geçtiğimiz günlerde vefat eden basketbol duayeni Mehmet Baturalp, Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın yanı sıra Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, Oktay Mahmuti, Aydın Örs, Harun Erdenay, Murat Didin ve Ural Aküzüm katıldı.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:45
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hajakl Takımı borç btağına sokmakdan başka yapdığınız birşey yok
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hagabnas Bu saatden sonra yapacağınız hiçbir transfer takıma fayda sağlamaz aksine zarar verir. Sizler yönetici olarak gitmeniz en hayırlısı olur.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 1
Yorum
fanatık galatasaraylı arda gelmememelı gelırse galatasarayı karıstırır duzen bozulur
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