ATP Dünya Turu Finalleri'nde heyecan başlıyor
Tek erkeklerde dünyanın en üst basamaklarında yer alan tenisçilerin mücadele ettiği turnuva, yarın başlıyor. Organizasyonun açılış maçında sezonun formda tenisçisi İsviçreli Federer, ABD'li Sock ile karşılaşacak
Sezonun en iyi tenisçileri konumundaki Rafael Nadal ile Roger Federer'in yer aldığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu Finalleri'nde heyecan, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve tek erkeklerde dünyanın en üst basamaklarında yer alan tenisçilerin mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde, efsane Alman tenisçi Boris Becker'in adının verildiği grupta iki karşılaşma oynanacak.
Turnuvanın açılış maçında, sezonun en formda isimlerinden dünya 2 numarası İsviçreli Federer, ABD'li 25 yaşındaki tenisçi Jack Sock ile maça çıkacak.
Günün diğer mücadelesinde ise turnuvanın 3 numaralı seribaşı tenisçisi Alman Alexander Zverev ile 5 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic korta çıkacak.
Dünya 1 numarası İspanyol Nadal ise pazartesi günü turnuvanın 7 numaralı seribaşı tenisçisi Belçikalı David Goffin ile karşılaşacak.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:43
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hajakl Takımı borç btağına sokmakdan başka yapdığınız birşey yok
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hagabnas Bu saatden sonra yapacağınız hiçbir transfer takıma fayda sağlamaz aksine zarar verir. Sizler yönetici olarak gitmeniz en hayırlısı olur.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 1
Yorum
fanatık galatasaraylı arda gelmememelı gelırse galatasarayı karıstırır duzen bozulur
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