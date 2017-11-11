ATP Dünya Turu Finalleri'nde heyecan başlıyor

Sezonun en iyi tenisçileri konumundaki Rafael Nadal ile Roger Federer'in yer aldığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu Finalleri'nde heyecan, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve tek erkeklerde dünyanın en üst basamaklarında yer alan tenisçilerin mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde, efsane Alman tenisçi Boris Becker'in adının verildiği grupta iki karşılaşma oynanacak.

Turnuvanın açılış maçında, sezonun en formda isimlerinden dünya 2 numarası İsviçreli Federer, ABD'li 25 yaşındaki tenisçi Jack Sock ile maça çıkacak.

Günün diğer mücadelesinde ise turnuvanın 3 numaralı seribaşı tenisçisi Alman Alexander Zverev ile 5 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic korta çıkacak.

Dünya 1 numarası İspanyol Nadal ise pazartesi günü turnuvanın 7 numaralı seribaşı tenisçisi Belçikalı David Goffin ile karşılaşacak.